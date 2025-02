Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Mittwoch zog die Polizei in Giengen a.d. Brenz einen bekifften Autofahrer aus dem Verkehr. Der war nicht angegurtet und deshalb aufgefallen.

Gegen 10 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Giengen einen 21-Jährigen in der Heidenheimer Straße. Der junge Fahrer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und sollte deshalb beanstandet werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Auch räumte er ein, in den vergangenen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt nahm dem 21-Jährigen Blut ab. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 21-Jährigen.

Hinweis der Polizei:

Wir schützen die Verkehrssicherheit. Hierzu werden wir unsere polizeilichen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogenfahrten intensivieren und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen. Bekifft ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug führen, bleibt weiterhin verboten, also Hände weg vom Steuer oder Lenker.

