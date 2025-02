Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Beim Überholen gestreift

Glimpflich endete ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Traktor am Mittwoch bei Riedlingen.

Wie die Polizei berichtete, fuhr gegen 10.15 Uhr ein 19-Jähriger mit seiner KTM auf der L271 von Zwiefaltendorf in Richtung Zwiefalten. Der Kradfahrer setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors mit Anhänger an. Dabei schätzte der 19-Jährige wohl den Seitenabstand zum Traktorgespann falsch ein und streifte diesen am linken Vorderrad. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an der KTM auf rund 1.000 Euro. Ob ein Schaden an dem Traktor entstanden ist, ist unklar.

