Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch bei Attenweiler.

Ulm (ots)

Um 14.15 Uhr war eine 40-Jährige mit einem Seat auf der L 266 von Attenweiler in Richtung Aßmannshardt unterwegs. Vor ihr in gleicher Richtung fuhr ein 62-Jähriger mit einem Skoda. Der hatte seine Geschwindigkeit verringert und wollte nach links in Richtung Rusenberg abbiegen. Die Seatfahrerin bemerkte dies wohl zu spät, bremste und versuchte noch auszuweichen. Das gelang ihr aber nicht und sie touchierte den Skoda an der linken Fahrzeugseite. Durch den heftigen Aufprall drehte sich der Seat und stieß gegen den Bordstein. Dabei lösten die Seitenairbags aus. Die beiden Fahrenden sowie die 10-jährige Beifahrerin im Seat erlitten einen Schock. Sie kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Seat auf ca. 10.000 Euro, den am Skoda auf rund 25.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos.

++++0333383(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell