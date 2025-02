Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Griesingen - Abbiegendes Auto überholt

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch bei Griesingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war eine 41-Jährige auf der L259 von Rißtissen in Richtung Griesingen unterwegs. Auf der Strecke wollte sie mit ihrem Ford Tourneo links in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich überholte ein 65-Jähriger mit einem BMW M8. Beide Autos stießen zusammen und kamen dadurch von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den BMW-Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die 41-Jährige hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 40.000 Euro, den am Ford auf 10.000 Euro.

