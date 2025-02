Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verdächtige Wurststücke am Wegesrand entdeckt

Am Dienstag fand eine Zeugin präparierte Wurststückchen in der Ulmer Weststadt.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Eine Spaziergängerin meldete gegen 8 Uhr mehrere Fleischstücke in der Elisabethenstraße auf Höhe der Kirche. Die Würste wurden in einem Grünstreifen entlang der Straße ausgelegt. Bei genauerem Hinsehen fiel der Zeugin auf, dass die Saitenwurst-Stückchen mit einer blauen Substanz präpariert waren. Die Polizei kam und fand an der angegebenen Örtlichkeit mehrere davon. Da die Ermittler von möglichen Hundeködern ausgehen, die Tiere womöglich verletzten sollten, suchten die Polizisten die Stelle großräumig ab. Die Beamten sammelten mehrere präparierte Stücke ein. Die Spezialisten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm haben die Ermittlungen aufgenommen. Bislang sind der Polizei in diesem Zusammenhang keine verletzten Tiere bekannt geworden. Zeugen, die am Dienstag oder in den letzten Tagen etwas Verdächtiges in der Elisabethenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

++++0327122

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell