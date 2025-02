Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich die Unfallbeteiligten am Dienstag bei Erbach-Ringingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr in der Straße Wiesengraben (K7425). Ein 86-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Ringingen in Richtung Altheim. Dabei kam ihm ein 37-Jähriger mit seinem Traktor samt Güllefassanhänger entgegen. Der fuhr in Richtung Ulm-Eggingen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide wohl nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Ford prallte mit der linken Front gegen das linke Vorderrad des Anhängers. Der Ford wurde auf die Seite geschleudert und prallte gegen einen Bordstein. Dort kam der Pkw zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Am Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns war die Achse gebrochen, das Zugfahrzeug blieb unbeschädigt. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden am Auto auf rund 6.000 Euro, den am Güllefass auf ca. 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Ford. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

++++0327857

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

