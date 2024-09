Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und Trunkenheit

Finnentrop (ots)

Am 03.09.2024 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der Bamenohler Str in Bamenohl ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Demnach fuhr ein 37-jähriger Fahrer eines VW Passats aus Rtg. Bamenohl in Rtg. Finnentrop. In Höhe der Hs-Nr. 92 fuhr er zur beabsichtigten Durchführung eines Wendemanövers zunächst nach rechts auf ein Privatgrundstück und anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück. Dabei übersah er einen dort mittlerweile in Rtg. Finnentrop fahrenden Audi eines 46-jährigen. Es kam zur Kollison, wordurch der Audi-Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Grad der Verletzungen ist derzeit nicht abschliessend bekannt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Verursacher trug ebenfalls leichte Verletzungen davon und wird ggfs selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweis darauf, dass der Verursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, entsprechend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell