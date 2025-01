Polizei Köln

POL-K: 250130-1-K/LEV Kind bei Verkehrsunfall in Leverkusen tödlich verletzt - aktueller VU-Team-Einsatz

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben kann:

Am Donnerstagmorgen (30. Januar) ist in Leverkusen-Opladen auf Höhe des Kreisverkehrs Bonner Straße / Düsseldorfer Straße ein 11 Jahre altes Kind von einem Mercedes Vito erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag das Mädchen kurz darauf in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Der 25 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln nimmt aktuell die Unfallspuren am Einsatzort auf. Der beteiligte Vito wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 11-Jährige gegen 7.30 Uhr den Fußgängerweg im Bereich Bonner Straße überquert haben, als der aus Richtung Düsseldorfer Straße kommende Wagen das Kind frontal erfasste. Zum Zeitpunkt der Kollision hatte das Fahrzeug laut Zeugen den Kreisverkehr in Richtung Bonner Straße verlassen.

Die Bonner Straße ist aktuell für die Unfallaufnahme zwischen dem Kreisverkehr Düsseldorfer Straße und der Auestraße gesperrt. (sw/al)

