POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.12.2024: Mit zwei Promille unterwegs

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, OT Kl. Schöppenstedt, Helmstedter Straße, 15.12.24, 18:00 Uhr

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer konnte am Sonntagabend ein stark alkoholisierter Autofahrer gestoppt werden.

Die Zeugen fuhren auf der B1 aus Königslutter in Richtung Cremlingen hinter einem dunklen VW. Dabei fiel ihnen auf, dass der Fahrer mit seinem VW immer wieder in Schlangenlinien fuhr und ohne ersichtlichen Grund stark bremste und wieder beschleunigte. Im weiteren Verlauf hielt der Fahrer am Fahrbahnrand an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und setzte anschließend seine Fahrt fort. Dabei machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Die beiden Zeugen riefen daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten den 47-jährigen Fahrzeugführer in Klein Schöppenstedt antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Kontrolle ergab eine Alkoholbeeinflussung von zwei Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

