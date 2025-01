Polizei Köln

POL-K: 250129-5-K Personengruppe attackiert Passanten in Köln Seeberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach mutmaßlich vier jungen, dunkel gekleideten Männern, die in der Nacht zu Mittwoch (29. Januar) nach einem Streit auf dem Braunfelsweg in Seeberg einen 47 Jahre alten Fußgänger mutmaßlich mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt haben sollen. Laut Zeugen war man zuvor gegen Mitternacht auf offener Straße in Streit geraten und hatte sich lautstark verbal auseinandergesetzt.

Nach dem Angriff war die Gruppe in Richtung der Karl-Marx-Allee davongelaufen. Einer der Täter habe eine rote, ein anderer eine schwarze Mütze getragen.

Das Kriminalkommissariat 54 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell