Polizei Köln

POL-K: 250129-4-K Mutmaßlicher Dealer mit griffbereitem Beil unterwegs - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (28. Januar) gegen 21.40 Uhr auf der Falckensteinstraße in Kalk einen unversicherten Peugeot 206 angehalten, dessen 25-jähriger Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. In der Fahrertür lag griffbereit ein Beil. Bei dem 27 Jahre alten Beifahrer und Fahrzeughalter stellten die Polizisten Cannabis, eine Feinwaage und weitere Betäubungsmittel-Utensilien, einen Elektroschocker und mehrere hundert Euro in bar sicher. Die Beamten entsiegelten den Kleinwagen vor Ort und fuhren die Verdächtigen zur Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte mit Spürhunden die Wohnungen.

In der Wohnung des 27-Jährigen förderten die Polizisten circa ein Kilo Cannabis und Haschisch, Amphetamin, Kokain, zwei Schreckschusswaffen, eine Machete, Polenböller und gefälschte Markenkleidung zutage. Während der Jüngere, der einräumte, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, nach Entrichtung einer Blutprobe entlassen wurde, nahmen die Beamten den mutmaßlichen Dealer fest und leiteten gegen beide umfangreiche Strafverfahren ein. (cg/al)

