Polizei Köln

POL-K: 250129-3-K Versuchter Raub auf Taxifahrer - Diensthund stellt Tatverdächtigen

Köln (ots)

Mit Unterstützung des guten Riechers von Diensthund "Taicon" haben Polizisten am Dienstagnachmittag (28. Januar) im Stadtteil Kalk einen mutmaßlichen Räuber (31) gestellt und festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr am Wiener Platz in das Taxi des 63 Jahren alten Fahrers gestiegen und hatte sich von dort über die Kalk-Mülheimer-Straße auf die Wipperfürther Straße bringen lassen. Als der 63-Jährige dann seinen Wagen am gewünschten Zielort anhielt, bedrohte der "Fahrgast" ihn mit einem abgebrochenen Flaschenhals. Der Taxi-Fahrer flüchtet daraufhin unversehrt aus seinem Fahrzeug, woraufhin der Angreifer ohne Beute davonlief.

Mehrere Streifenteams suchten anschließend die Umgebung des Tatortes ab und zogen als Unterstützung Diensthund "Taicon" und seinen Streifenpartner hinzu. Der Vierbeiner nahm schnell die Witterung auf und brachte so die Einsatzkräfte auf die Spur des Tatverdächtigen, der daraufhin seine Flucht aufgab und sich stellte.

Der 31-Jährige, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

