Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Blaubeuren - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Vater und Sohn in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Zwei Männer stehen im Verdacht, in den vergangenen Tagen wiederholt Seniorinnen in Ulm und Umgebung überfallen zu haben.

Bereits am 10. Februar 2025 wurde kurz vor 11 Uhr eine 92 Jahre alte Rentnerin nach Verlassen einer Bankfiliale in Ulm-Wiblingen ausgeraubt, indem ihr ein zunächst unbekannt gebliebener Täter mit einem Gegenstand von hinten auf den Kopf schlug und ihr eine mitgeführte Tasche samt Geldbeutel mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendete. Die Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und eine Beckenfraktur. Ein 63-Jähriger sowie dessen 26-jähriger Sohn stehen nun im dringenden Verdacht, für diese Tat verantwortlich zu sein. Während einer der Beschuldigten die Geschädigte überfallen habe, soll sein Mittäter das Fluchtfahrzeug gelenkt haben.

Im Anschluss an diese Tat sollen die beiden Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug nach Blaubeuren gefahren sein, wo sie am selben Tag noch gegen 12 Uhr eine 82 Jahre alte Frau ausgeraubt haben sollen. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5968321, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5968321).

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden am vergangenen Dienstag vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die beiden Männer, welche die italienische Staatsangehörigkeit besitzen, am Mittwoch (19.02.2025) dem Haftrichter beim AG Ulm vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden Beschuldigten jeweils einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes und des gemeinschaftlichen Raubes.

Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Haftanstalten. Ob sie auch für weitere in den vergangenen Tagen nochmals in Ulm und auch in Laichingen und Schelklingen begangene ähnliche Raubtaten verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an.

++++

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/188-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell