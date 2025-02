Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Unfall auf Zebrastreifen

Am Mittwoch wurde ein Kind in Rechberghausen auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Hauptstraße. Dort war ein 80-Jähriger mit seinem Auto bergauf in Richtung Faurndauer Straße unterwegs. Der Fahrer des Nissan hatte seinen Blick nach vorne gerichtet und sah noch, wie ein Junge fahrend auf seinem Cityroller den Fußgängerüberweg überquert hatte. Dass dem Jungen ein Elfjähriger auf dem Zebrastreifen zu Fuß gefolgt war, erkannte der Senior wohl nicht. Der Nissan erfasste den Jungen frontal. Das Kind wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte von dort auf die Straße. Dabei zog sich der Elfjährige Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den Jungen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

