POL-UL: (GP) Göppingen - Gefährliches Überholmanöver vor Auffahrunfall?

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung und einem Unfall am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, kam es wohl gegen 10.40 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation mit anschließendem Unfall. Der Zusammenstoß zweier Autos ereignete sich in der Ulmer Straße Höhe Sonnenbrücke in Fahrtrichtung Heiningen. Ein 74-Jähriger war mit seinem Renault in der Vorderen Karlstraße unterwegs und bog nach links in die Ulmer Straße ab. Ihm folgte ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes. Der setzte wohl auf der Brücke und noch vor einer scharfen Kurve zum Überholen des vorausfahrenden Renault an. Wegen Gegenverkehrs soll der Mercedes kurz vor dem Renault wieder eingeschert sein, um einen Zusammenstoß mit einem Entgegenkommenden zu verhindern. In der weiteren Folge soll der Renault auf den Mercedes SUV aufgefahren sein, so die Polizei weiter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Dabei soll es wohl seitens des Mercedesfahrers zu einer anderen Unfallschilderung gekommen sein. Der 55-Jährige hatte bei der Polizei angegeben, dass ihm der Senior ohne einen vorausgegangenen Überholvorgang ins Heck seines Mercedes gefahren sei. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf ca. 200 Euro, den am Renault auf rund 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) weitere Zeugen, die möglicherweise zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Die Polizei sucht insbesondere den Fahrenden des dunklen Autos, der in Richtung Göppingen unterwegs war und wegen dem Mercedes SUV im Bereich der Sonnenbrücke abbremsen oder gar ausweichen musste.

