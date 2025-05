Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec gestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, im Zeitraum von 12 Uhr bis 20 Uhr wurde in der Steinenstraße im Lörracher Stadtteil Hauingen ein Pedelec im Wert von ungefähr 1.600 EURO gestohlen. Das verschlossenen Fahrzeug war in einem Schuppen, der sich hinter dem Wohnhaus befindet, abgestellt. Das Polizeirevier Lörrach (07621 176 -0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in der Steinenstraße wahrgenommen haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. CE

