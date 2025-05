Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen:Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, um 7:30 Uhr soll auf der K6327 von Schallstadt in Richtung Rümmingen ein silberfarbener Audi mehrere Fahrzeuge links vorbei an einer Verkehrsinsel, über die Gegenfahrbahn, überholt haben. Beim Wiedereinscheren soll es zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein. Der Polizeiposten Kandern (Tel. 07626 97780 -0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugfahrenden geben können. Außerdem wird der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt ebenfalls Hinweise rund um die Uhr unter 07621 9797 -0 entgegen. CE

