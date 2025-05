Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Absperrpoller beschädigt, Fahrzeugführer flüchtet, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.05.2025, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurden Anwohner im Klösterle in Titisee-Neustadt durch einen lauten Knall aufmerksam und stellten fest, dass durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsfahren bzw. Rangieren ein an der Örtlichkeit aufgestellter Absperrpfosten / Poller beschädigt wurde.

Personen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell