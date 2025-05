Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht vermeintliche Geschädigte

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Audi A 4 steht im Verdacht am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 07.30 Uhr, bei einem Überholvorgang eine Straßenverkehrsgefährdung begangen zu haben. Ein Pkw-Fahrer teilte mit, dass er und ein vor ihm fahrender Pkw auf der Kreisstraße 6327, in Höhe der Verkehrsinsel bei der Einmündung zur Alte Poststraße, von einem unbekannten Fahrer eines silbernen Audi A 4 mit einer sehr hohen Geschwindigkeit überholt wurden. Kurz vor dem Wiedereinscheren sei dem Fahrer des silbernen Audis ein unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen, welches stark abgebremst habe um möglicherweise eine Kollision zu verhindern. Während des Überholvorganges sei der Fahrer des silbernen Audis links an der dortigen Verkehrsinsel vorbeigefahren. Der Polizeiposten Kandern, sucht nun den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, welcher womöglich durch den Überholvorgang des Fahrers des silbernen Audi A 4 gefährdet wurde. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten Telefon 07626 977800 in Verbindung setzen.

