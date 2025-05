Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Mutwillige Beschädigungen in öffentlicher Toilette - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 03.05.2025 bis Sonntag, 04.05.2025, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Herrentoilette am Busbahnhof im Meierhofweg mutwillig die Armatur eines Wasserhahnes und einen Seifenspender. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07672 922280 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

