Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen und Merdingen: Brand von zwei Geräteschuppen, Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Bötzingen, Merdingen - Sowohl in Bötzingen im Gewann Nachtwaid als auch in Merdingen im Gewann Unterzwischengräben, brannte am Dienstagabend, 06.05.2025, jeweils ein landwirtschaftlicher Geräteschuppen. Der Brand in Bötzingen wurde von einem Fahrradfahrer, welcher auf dem unmittelbar neben der Feldscheune vorbeiführenden Radweg fuhr, gegen 21:20 Uhr entdeckt und gemeldet. Der zweite Brand im Bereich Merdingen wurde um 21:45 Uhr von einem anderen Zeugen gemeldet. In beiden Fällen konnten die Gebäude nicht gerettet werden. Die darin befindlichen landwirtschaftlichen Gerätschaften wie Fräsen, Feldspritze, Pflug und ein Traktor wurden ein Raub der Flammen. Die Höhe der Schäden stehen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest. Das Polizeirevier Breisach ermittelt in beiden Fällen zur Brandursache. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Brandorte liegen ca. 3 Kilometer auseinander. Zur Spurensicherung wurden auch Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Freiburg eingesetzt. Zur Brandbekämpfung waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen auch die Feuerwehren aus March, Merdingen und Ihringen sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Müller und die DRK-Ortsgruppe Merdingen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Breisach nimmt Hinweise zu den Bränden unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell