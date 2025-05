POL-FR: Waldkirch: Verletzte Frau aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 04.05.2025, wurde dem Polizeirevier Waldshut ein gestohlenes Pedelec gemeldet. Dieses wurde trotz angebrachtem Fahrradschloss in der Waldeckstraße in Waldshut in der Zeit von Samstagabend auf Sonntagmorgen durch unbekannte Täterschaft aus einem frei zugänglichen Hinterhof entwendet. Das Polizeirevier Waldshut ist unter der Telefonnummer 07751 8316 -531 rund um die Uhr erreichbar und ...

