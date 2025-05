Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Versuchter Einbruch

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 03.05.2025, soll gegen 2:15 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person in Jestetten in der Augasse versucht haben, in eine Wohnung einzusteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der männliche Tatverdächtige auf einen Balkon und zerschnitt ein Schutzgitter aus Stoff welches vor der offenen Balkontür gespannt war. Durch ein Geräusch wurde ein Anwohner wach und konnte eine Gestalt flüchten sehen. Unglücklicherweise wurde die Polizei erst am Folgetag informiert. Zur Tatzeit befand sich nämlich eine Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Das Polizeirevier Waldshut ist unter der Telefonnummer 07751 8316 -531 rund um die Uhr erreichbar. Zeugen, die eine verdächtige Person zur Tatzeit gesehen haben oder verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. CE

