POL-FR: Waldshut -Tiengen: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 30.04.2025, zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr wurde in Waldshut in der Wallstraße im Bereich der Kirche, ein Mercedes mutwillig beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft rissen den Mercedesstern ab, zerkratzten mehrere Karosserieteile und verursachten eine Delle in der hintere linken Tür. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751 8316 -531) ...

mehr