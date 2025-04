Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Am Montag wurde eine Seniorin in Riedlingen verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr der 84-Jährige mit seinem Ford auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Industriegebiet Mancherloch. Eine 75-Jährige war dort zu Fuß unterwegs und wollte einen Einkaufswagen holen. Als die Frau an dem Auto vorbeiging, steuerte der Wagen vorwärts in eine Parklücke. Der Senior hatte die Frau offenbar übersehen. Die Fußgängerin wurde von der rechten Fahrzeugfront des langsam fahrenden Autos erfasst und die Füße wurden überrollt. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Die Seniorin wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei Riedlingen ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. Der Mann sieht einer Strafanzeige entgegen.

++++0810586

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell