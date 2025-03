Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe - Falsche Polizeibeamte am Telefon

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben am Wochenende etwa einen Kubikmeter Alu-Schrott aus einem Sammelbehälter einer Firma am Gewerbering gestohlen.

Am Donnerstag und Freitag haben die falschen Polizeibeamten wieder einmal das Schalksmühler Telefonbuch abgeklappert. Fünf Schalksmühler, die meisten im Alter über 80 Jahren, erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen versuchten Betrugs. Die Zahl der angerufenen Bürgerinnen und Bürger dürfte wesentlich größer sein. In allen Fällen, die der Polizei geschildert wurden, blieb es beim "Versuch": Die Angerufenen kannten die Masche kannten oder erahnten die Absichten. Während es die Betrüger am selben Tag in Meinerzhagen und Kierspe mit "Schockanrufen" versuchten ("Ihre Tochter hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und muss ins Gefängnis"), erzählten die Betrüger in Schalksmühle die klassische Lügengeschichte über festgenommene Einbrecher. Angeblich gebe es Hinweise, dass entkommene Einbrecher weitere Taten in Schalksmühle planten und auf der Liste auch die Adresse des Angerufenen stehe. Letztlich kommt irgendwann die Frage nach vorhandenen Wertsachen und das Angebot, dass die Polizei diese in "sichere Verwahrung" nehmen könne.

Leider fallen selbst Menschen, die eigentlich von diesen Betrugsmaschen gehört oder gelesen haben, auf die geschickt agierenden Betrüger herein. Die Schadenssumme durch Schockanrufe oder Enkeltrick- und Gewinnspielbetrügereien lag im vergangenen Jahr bei 700.000 Euro - allein im Märkischen Kreis. Im Rekordjahr 2022 lag sie bei 1,35 Millionen. Dabei geht die Polizei von einer erheblichen Dunkelziffer aus, weil die älteren Opfer sich im Nachhinein schämen, auf solch einen Betrug hereingefallen zu sein.

Der wichtigste Rat der Polizei lautet: Auflegen! Die echte Polizei fragt nicht nach Geld- oder Goldvermögen und nimmt keine Wertsachen in Verwahrung, weil angeblich Einbrecher im Dorf unterwegs sind. Kautionen nach angeblichen Unfällen gibt es nicht in Deutschland. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell