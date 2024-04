Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0234 --Erfolgreiche Schwerpunktmaßnahmen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Steintor Zeit: 26.04.2024 - 28.04.2024

Am vergangen Wochenende führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen und der Bundespolizei gemeinsam gezielte Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung von Gewaltdelikten rund um den Hauptbahnhof, der Discomeile und dem Viertel durch.

Am Freitag und Samstag wurden jeweils in den frühen Abendstunden bis spät in die Nacht in der Bahnhofsvorstadt und in der Östlichen Vorstadt insgesamt 170 Personen kontrolliert. Dabei wurden Verstöße unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung im Straßenverkehr und eines Raubdeliktes festgestellt und geahndet. Auf dem Bahnhofsvorplatz kam es am Samstag gegen 21:30 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 24 und 31 Jahre alte Männer griffen mit einem Messer und einem Schlagstock einen 24-Jährigen an. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am Kopf und leichte Schnittverletzungen am Finger. Die Einsatzkräfte stellten die Angreifer noch vor Ort, nahmen sie vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. In der Nacht zu Sonntag waren zivile Einsatzkräfte besonders nah an einem Täter. Sie beobachteten ihn, wie er mehrfach erfolglos versuchte Passanten mit dem Antanztrick zu bestehlen. Dabei geriet sogar einer der Zivilfahnder in den Fokus des 22-Jährigen. Hierbei klickten unmittelbar die Handschellen. Während der Durchsuchung konnte Stehlgut aus anderen Taten sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalitätsbekämpfung im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt ist ein Schwerpunkt der Polizei Bremen. Die Kontroll-und Präsenzmaßnahmen werden auch weiterhin gezielt fortgesetzt.

