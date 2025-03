POL-MK: Verdächtige Ladung

Werdohl (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag - 15 Uhr - und Montag - 07:15 Uhr - in ein Schulgebäude an der Brüderstraße eingebrochen. Sie brachen eine Notausgangstür auf und durchwühlten Büros. Ergebnis: Bargeld und Tablets fehlen nun. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

