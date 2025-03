Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Einbrecher

Iserlohn (ots)

Diebstähle aus Fahrzeugen

Gestern Abend wurden gegen 22:10 Uhr an der Mendener Straße aus einem Arzneimitteltransporter Medikamente und ein technisches Gerät gestohlen. Der Auslieferer konnte noch einen schlanken Mann von 185-195cm Größe sehen, der mit einer Medikamentenbox davonlief in Richtung Stahlschmiede. Der mit dunklem Pullover und dunkler Weste gekleidete Unbekannte ließ die Medikamente fallen, er konnte in der Nähe nicht mehr aufgefunden werden. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Doch auch anderorts standen Fahrzeuge gestern im Fokus: um 20:50 Uhr wurde an einem Lkw an der Dortmunder Straße ein eingesteckter Schlauch im Tank festgestellt, vermutlich wollten Unbekannte dort Kraftstoff stehlen. An der Fichtenstraße min Sümmern wurde in den Morgenstunden zwischen 4-5 Uhr ein Pkw aufgebrochen, dort stahlen Unbekannte Bargeld. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Einbrecher in der Innenstadt

An der Wermingser Straße wurden gestern Morgen gleich zwei Mal Einbruchsspuren gesichert: eine Kirche und ein Juwelier standen im Blick der Täter, sie machten sich an den Eingangstüren zu schaffen, entwendeten jedoch nichts. Wer hat in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen? (lubo)

