Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle des Durchfahrtsverbotes für den Schwerlastverkehr

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Freitag wieder mit einem Großaufgebot das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen rund um die unterbrochene Sauerlandlinie kontrolliert. Die Polizeibeamten checkten insgesamt 164 Lkw oder andere schwere Fahrzeuge. 33 Fahrzeugführer (darunter 24 mit ausländischem Kennzeichen) mussten drehen und Bußgelder zahlen. Bei fünf Fahrzeugen stellten die Kontrolleure technische Mängel fest. In zwei Fällen waren die Mängel so groß, dass die Fahrzeuge stillgelegt wurden. Ein Fahrer steht unter dem Verdacht, unter Drogen am Steuer gesessen zu haben. Acht Fahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Fahrer nutzte beim Fahren technische Geräte, ein Fahrzeug war nicht versichert. Auch der Durchgangsverkehr an den "Anliegerstraßen") (Schuld "Anlieger frei", Verkehrszeichen 250) wurde beobachtet. Dort ahndeten die Polizeibeamten 156 Verstöße. Insgesamt 110 Fahrzeuge wurden geblitzt, weil sie es zu eilig hatten.

Die Tempo-Verstöße im Detail:

1. Messstelle Lüdenscheid, Talstraße B 229

Zeit 14.03.2025, 8 bis 12 Uhr

Art der Messung: ESO

Gemessene Fahrzeuge 2715

Verwarngeldbereich 41

Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7

Anzahl der Fahrverbote 0

Höchster Messwert 98 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft

Fahrzeugart PKW

Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Lüdenscheid, L 692

Zeit 14.03.2025, 7.45 Uhr bis 12.40 Uhr

Art der Messung: Radar

Gemessene Fahrzeuge 1368

Verwarngeldbereich 44

Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3

Anzahl der Fahrverbote 0

Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft

Fahrzeugart PKW

Zulassungsbehörde NL.

3. Messstelle Lüdenscheid, Brockhauser Weg

Zeit 14.03.2025, 7.54 bis 12.43 Uhr

Art der Messung: Radar

Gemessene Fahrzeuge 441

Verwarngeldbereich 13

Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2

nzahl der Fahrverbote 0

Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft

Fahrzeugart PKW

Zulassungsbehörde MK.

(cris)

