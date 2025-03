Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradkontrollen zum Saisonstart

Balve (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK führte am Sonntag in Balve technische Kontrollen, insbesondere von Motorrädern, sowie Geschwindigkeitsmessungen durch.

In Balve-Leveringhausen wurden am Sonntag im Zeitraum von 10:30 bis 12:30 Uhr 121 Kraftfahrzeuge durch das Geschwindigkeits-Messsystem überprüft, davon drei Zweiräder. 21 Fahrzeugführende fuhren zu schnell. In 17 Fällen kam es zur Erhebung von Verwarngeldern, weitere vier Fahrzeugführende fuhren deutlich schneller, als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 27 km/h Überschreitung bei einem Pkw-Fahrer mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gemessen. Aufgrund des geringen Krad-Verkehrs wurde der Einsatz an der o.g. Stelle beendet.

In Balve-Langenholthausen wurden am Sonntag im Zeitraum von 13:30 bis 16 Uhr 1005 Kraftfahrzeuge durch das Geschwindigkeits-Messsystem überprüft, davon 47 Zweiräder. 74 Fahrzeugführende fuhren zu schnell. In 60 Fällen kam es zur Erhebung von Verwarngeldern, davon waren 2x Kradfahrer betroff. Weitere 14 Fahrzeugführende fuhren deutlich schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Davon war ein Kradfahrer betroffen. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 27 km/h Überschreitung bei einem Pkw-Fahrer mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gemessen. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 26 km/h Überschreitung bei einem Krad mit dem Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gemessen. Bei einem Pkw war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizeibeamten schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem entsprechenden Gutachten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell