Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Kinderfahrrad gestohlen

Hemer (ots)

Eine 29-jährige Frau wurde am Samstag gegen 16.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hat nach ihrer eigenen Schilderung ihre Geldbörse "nur kurz" in ihren Einkaufskorb gelegt und dann war er weg. In dem Portemonnaie stecken Papiere, Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld. Die Polizei führte eine KUNO-Sperrung durch und warnt weiter Taschendieben.

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen wurde am Mühlenweg ein Kinderfahrrad samt Schloss gestohlen. Das grüne 26-Zoll-Rad vom Typ Rockrider ST500 stand, einem Metallring befestigt, in der Grundstückseinfahrt. (cris)

