Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Autodiebstahl - Einbruch und anderes

Iserlohn (ots)

Ein 64-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag ein Feuer in einem alten Ölfass entzündet. Während er sich kurz entfernte, griff das Feuer auf umliegendes Holz über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Eine Gruppe Jugendlicher setzte am Samstagnachmittag bei einem Streit mit einem Jugendlichen Pfefferspray ein. Der geschädigte 15-Jährige rief die Polizei. Nach seinen Angaben wollte er den Spielplatz am Wiesengrund überqueren. Dabei sei es zu einem Streit gekommen. Als er weggehen wollte, sei ihm Pfefferspray hinterher gesprüht worden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Eine 48-jährige Frau hat am Freitagabend gegen 19 Uhr ihren lilafarbenen Toyota IQ auf dem Parkplatz am Seilersee abgestellt und den Fahrzeugschlüssel im Wagen liegengelassen. Als sie gegen 23.45 Uhr zurückkehrte, war ihr Wagen weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, den Wagen zur Fahndung ausschrieb.

In der vergangenen Nacht, zwischen 0.42 und 0.46 Uhr, haben Unbekannte die Eingangsstür eines Ladengeschäftes an der Wermingser Straße aufgebrochen. Die Täter rissen Regale von den Wänden und leerten diverse Packungen. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie eine männliche Person die Tür gewaltsam öffnet und Ware in einen Beutel packt. Zu sehen ist ein etwa 30 bis 40 Jahre alter, schlanker Mann, ca. 1,80 Meter groß, mit kurzen Haaren. Er flüchtete auf einem Fahrrad nach rechts in die Fußgängerzone. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Donnerstag und Freitag haben die Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen. Eine 74-jährige Frau kauft gegen 9 Uhr in einem Discounter an der Sümmerner Straße ein. Vor der Kühltheke mit den Joghurts bemerkt sie, dass ihre Jackentasche plötzlich so leicht war. Eine Verwandte hält sich ebenfalls im Geschäft auf und sieht zwei Frauen, die ihren Einkaufskorb einfach im Gang abstellen und fluchtartig nach draußen gehen. Eine der Frauen hat wohl kurz zuvor an der Kühltheke neben der 74-Jährigen gestanden. Sie hat dunkle Haare, ist ungefähr 1,60 Meter groß und ca. 45 Jahre alt und spricht aktzentfrei Deutsch. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr wird einer 80-jährigen Frau in einem Discounter an Pater und Nonne die Geldbörse gestohlen. Der Diebstahl muss hier nach dem Bezahlen stattgefunden haben. Erst abends bemerkt sie den Verlust, weil die Börse nicht mehr in der Handtasche steckt. Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass die Täter versucht haben, Geld vom Konto der Frau abzuheben. Das war allerdings vergeblich. Die nächste Tat gibt es in demselben Discounter: Zwischen 11 und 11.15 Uhr erwischen die Taschendiebe eine 66-jährige und ziehen ihr die Geldbörse aus ihrer umgehängten Handtasche. Zeitgleich greifen Diebe in einem Discounter an der Untergrüner Straße in die Jackentasche eines 87-Jährigen und stehlen die Geldbörse. Mit der erbeuteten Bankkarte gehen sie die Täter direkt zum nächsten Geldautomaten und heben weiteres Bargeld. Der Senior berichtet der Polizei, dass ihm erst vor einem Jahr dasselbe passiert ist. Gegen 12.15 Uhr trifft es eine 73-jährige Frau in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring. An der Kasse stellt sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack liegt. Weil sie beim Betreten des Marktes einen Chip für den Einkaufswagen genommen hatte, ist sie sicher, die Geldbörse dabei gehabt zu haben. Beim Einsammeln der Waren hatte sie keine verdächtige Beobachtung gemacht. Bereits am Donnerstagnachmittag hielt sich eine 40-jährige Frau in der Iserlohner Innenstadt auf. Gegen 15 Uhr stellte sie fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern Ausschau halten nach ihren meist älteren Opfern. Wertsachen sollten deshalb überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Geschichte Diebe fingern auch Geldbörsen aus Jacken- oder Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gelegt werden.

Einem auf einem Bauernhof in Sümmern stehenden Pferd wurden am Samstag das Schweifhaar abgeschnitten. Es gibt Hinweise auf die mögliche Täterin. Die Besitzerin des Pferdes erstattete Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte hebelten am Freitag ein Tor an der Rückseite des Heidebades auf und verschafften sich so Zugang zu der Anlage. Am Freitag gegen 13 Uhr war es wohl noch unversehrt. Kurz nach 17 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt.

Am Rand eines U13-Fußballspiels im Willi-Vieler-Stadion hat sich ein Trainer am Samstag mit einem Vater gestritten. Der Trainer hatte seine Jungs wohl in der Kabine wegen ihrer Leistung beschimpft. Ein 48-jähriger Vater einer der U13-Jungs fand das gar nicht gut und begann einen Streit mit dem Trainer. Dabei soll der Vater dem 49-jährigen Trainer einen Tritt verpasst haben. Der Trainer holte die Polizei und erstattete Anzeige gegen den Vater. Der wiederum erstattete Anzeige wegen Beleidigung. (cris)

