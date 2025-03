Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Straßenverkehr - Einbruch in Bäckerei - Scheibe eingeschlagen

Kierspe (ots)

Mit Schlägen und Tritten endete am Samstag eine Begegnung im Straßenverkehr. Am Abend meldeten sich zwei 36-jährige Männer bei der Polizei in Meinerzhagen. Sie berichteten, dass ihnen kurz vor 20.30 Uhr auf der Kölner Straße ein Golf zweimal die Vorfahrt genommen und sie schließlich auf der Volmestraße in Höhe des Volme-Freizeitparks ausgebremst habe. Drei Personen seien ausgestiegen. Später kam ein vierter Mann dazu. Sie hätten ihnen Schläge und Tritte verpasst. Die Polizei ermittelte die anderen Beteiligten, die den Ablauf genau anders herum darstellen. Der 21-jährige Golf-Fahrer sagte, der Fahrer des Up habe ihnen den Mittelfinger gezeigt und sie ausgebremst. Dann hab er Schläge bekommen und zurückgeschlagen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Seiten und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden auf der Polizeiwache in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Kölner Straße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Schlüssel.

An der Fritz-Linde-Straße wurde in der Nacht zum Samstag die Heckscheibe eines geparkten Skoda Fabia mit einem Stein eingeschlagen oder eingeworfen. (cris)

