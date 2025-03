POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Peterstraße in eine Garage eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein graues Pedelec vom Typ Focus Aventura 6.8 samt Kettenschloss und Metallbügel. Ein 31-jähriger Mann hat am Donnerstag um 21.20 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen. Ein Zeuge wurde auf den Mann aufmerksam, weil er dort laut herumschrie, mit der Faust die Scheibe ...

