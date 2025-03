POL-MK: Pedelec gestohlen - Scheibe eingeschlagen

Iserlohn (ots) - Am Donnerstag zwischen 8 und 13.30 Uhr wurde am Schulzentrum am Friederike-Fliedner-Berufskolleg ein E-Scooter gestohlen. Als die Eigentümerin nach Schulschluss zurückkam, lag nur noch ein unbeschädigtes Zahlenschloss an dem Fahrradständer. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Zamelux Green (E) mit dem Versicherungskennzeichen 868MBR. Die Polizei hat es zur Fahndung ausgeschrieben. Mit ...

