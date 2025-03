Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub und Prügeleien

Hemer (ots)

Wegen Prügeleien rückte die Polizei am Mittwochabend um 20.50 Uhr zur Hauptstraße, dort vor der Sparkasse, und um 21.25 Uhr zum Platz vor einem Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße aus. Ein 16-Jahriger gibt an, von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher beraubt worden zu sein. Sie hätten ihm unter Drohungen mehrere Kleidungsstücke entwendet. Er prügelte sich mit einem Gegner und sei mit einem Messer bedroht worden. Später habe er sich die Sachen zurückgeholt und es kam zu einer neuen Schlägerei. Die vier 16- bis 17-Jährigen wiederum behaupten, der 16-Jährige habe einem von ihnen mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst. Sein älterer Begleiter habe sie mit einem Messer bedroht. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

