Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Sccoter-Diebe am Berufskolleg

Menden (ots)

Am Berufskolleg an der Werler Straße wurden am Donnerstag zwei E-Scooter gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten zwischen 9.30 und 11.10 Uhr einen schwarzen E-Scooter der Marke "Odys" mit dem Kennzeichen 890VDK, der zuvor angekettet auf dem Fahrradparkplatz des Berufskollegs stand. Auf der Lenkstange waren zwei Griechenland-Aufkleber angebracht. Zwischen 12 und 14.45 Uhr verschwand ein schwarzer Xiamoi, der ebenfalls mit einer Kette an einem Fahrradständer befestigt war und kein Versicherungskennzeichen trug. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

