Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen - Scheibe mit Holzlatte zerstört

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag zwischen 8 und 13.30 Uhr wurde am Schulzentrum am Friederike-Fliedner-Berufskolleg ein E-Scooter gestohlen. Als die Eigentümerin nach Schulschluss zurückkam, lag nur noch ein unbeschädigtes Zahlenschloss an dem Fahrradständer. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Zamelux Green (E) mit dem Versicherungskennzeichen 868MBR. Die Polizei hat es zur Fahndung ausgeschrieben.

Mit einer Holzlatte beschädigte ein 24-jähriger Mann am Donnerstag gegen 16.15 Uhr die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftslokals an der Mendener Straße. Ein Zeuge beobachtete ihn, wie mit der Holzlatte auf das Glas einschlug, etwas Glas herausnahm und dann in einem Gebäude in Sichtweite verschwand. Dort bekam er anschließend Besuch von der Polizei. Er begründete seine Tat damit, dass er gereizt sei und Whiskey getrunken habe. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell