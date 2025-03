POL-E: Essen: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt - Angriff scheitert an Diensthund Rudi

Polizei Essen

Essen: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt - Angriff scheitert an Diensthund Rudi

Essen

45279 E.-Freisenbruch: Am Freitagabend (7. März) erwischte ein Diensthundeführer der Polizei zwei mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat in einem leerstehenden Gebäude an der Minnesängerstraße. Einer der Männer rannte aggressiv schreiend auf den Beamten und seinen vierbeinigen Kollegen zu. Letzter stoppte ihn durch einen Biss am Arm.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein Diensthundeführer im Rahmen seines Streifendienstes die Minnesängerstraße. Dort befindet sich ein Gebäude, das aufgrund seines Leerstandes derzeit für etwaige Kupferdiebe an Beliebtheit gewinnt. Als der Beamte das betroffene Gelände befuhr, stellte er innerhalb des Gebäudes verdächtiges Taschenlampenlicht sowie eine offene Eingangstür fest.

Als der Beamte und Diensthund Rudi das Gebäude betraten und nach dem Ursprung des Lichts suchten, stellten sie zunächst niemanden fest. Auf jeder Etage forderte der Diensthundeführer die Unbekannten auf, herauszutreten, und drohte mehrfach lautstark den Einsatz des Diensthundes an.

Als der Kollege in der zweiten Etage Geräusche wahrnahm, drohte er erneut den Einsatz des Diensthundes an. Plötzlich stürmte eine Person aggressiv schreiend aus einem Raum auf die beiden zu und hielt dabei einen dunklen Gegenstand in der Hand. Diensthund Rudi schützte seinen Kollegen mit einem Biss in den Oberarm des Angreifers. Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt. Der Gegenstand in der Hand stellte sich als Bauchtasche heraus. Daraufhin kam ein zweiter Mann aus einem weiteren Raum, verzichtete auf einen Angriff und legte sich widerstandslos zu Boden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden als ein 36-jähriger Essener sowie ein 48-Jähriger ohne festen Wohnsitz (beide deutsch) identifiziert. Die Männer trugen jeweils einen Rucksack mit sich. Darin fanden die Beamten neben zahlreichem Tatwerkzeug auch die Tatbeute in Form von abgetrennten Kupferstangen. Die Rucksäcke samt Inhalt wurden sichergestellt.

Der 36-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. /RB

