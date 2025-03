Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streits im Restaurant und auf dem Fußballplatz - Randale vor Supermarkt - Versuchter Kfz-Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Streit in einem Restaurant am Sternplatz musste ein Beteiligter am Sonntagnachmittag zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin waren in einen Streit geraten. Ein weiterer Kollege mischte sich in den Streit ein. Der eine Mann bewarf den anderen mit einem Glas, der schlug mit einer Servierzange zu, worauf sich der Gaswerfer wiederum mit einem Tablet zur Wehr setzte. Die Polizei fertigte Anzeigen gegen beide Männer (42 und 62 Jahre).

Bei einer Fußballbegegnung der Kreisliga C am Sonntag am Sportplatz Honsel hat der Schiedsrichter Schläge bekommen. Die Polizei wurde gerufen. Nach den Aussagen der Zeugen kam es in dem Spiel zwischen Türkiyemspor Plettenberg 2 und LTV 61 2 gegen 13 Uhr zu einer Rudelbildung beider Mannschaften. Der Schiri sah sich umringt und bedrängt. Der Schiri versuchte, in die Kabine zu bekommen. Aufgebrachte Spieler begleiteten ihm. Von zwei Plettenberger habe er Schläge bekommen. Die Polizei wurde geholt. Die Beamten blieben, bis beide Mannschaften und der Schiedsrichter das Gelände verlassen hatten. Spielern (34 und 37 Jahre alt). Am Abend erschien der 37-jährige Spieler auf der Wache und erstattete Anzeige gegen den Schiedsrichter, weil der ihn geschlagen habe.

Ein 32-jähriger Mann randalierte am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt an der Kölner Straße. Mit einer Flasche ging er gegen 16 Uhr immer wieder auf Kunden zu und tat so, als würde er die Flasche auf die Fahrzeuge werfen. Tatsächlich ließ er die Flasche letztlich im Eingangsbereich zerschellen. Als die Polizei eintraf, weigerte er sich, sich auszuweisen. Als ihm die Beamten Handfesseln anlegen wollte, drehte er sich blitzartig weg und fiel zu Boden. Auf dem Boden bespuckte er die Beamten, drehte und wand sich und krallte sich mehrfach schmerzhaft an einer Beamtin fest. Unter erheblicher Gegenwehr wurde in den Streifenwagen getragen und in Gewahrsam genommen. Bei allem lachte er fortwährend und grunzte und stöhnte. Er bekam Anzeigen wegen sexueller Belästigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Eine Beamtin wurde verletzt, verblieb aber nach ärztlicher Behandlung im Dienst.

Unbekannte haben möglicherweise versucht, einen an der Heedfelder Straße geparkten Opel Astra kurzuschließen und zu stehlen. Der Nutzer hatte es am Samstag gegen 1 Uhr nachts dort abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zurückkehrte, war die Kunststoffverkleidung der Lenkradsäule teilweise entfernt, Kabel separiert oder durchtrennt und der Schlosszylinder zerlegt. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr wurde an der Fabiolastraße ein Leichtkraftrad gestohlen. Die Piaggio SKR 125 stand, nur per Lenkradschloss gesichert, an der Straße. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Sonntag um 1.50 Uhr nachts hat sich ein Unbekannter an der Turmstraße gegen das Fenster einer Wohnung gelehnt, das dadurch zerbrach. Als ihn ein Zeuge darauf aufmerksam machte, entfernte sich die Person. Ein 42-jähriger Mann hat am Samstag mit dem Ellenbogen das Glaselement einer Haustür an der Düppelstraße eingeschlagen. Gegenüber der Polizei begründete der Mann die Tat damit, dass er sauer gewesen sei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell