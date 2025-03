Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinderfahrrad gestohlen - Taschendiebe - Dreiste Pfanddiebe randalieren

Menden (ots)

Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag wurde von einem Privatgrundstück an der Lestremer Straße ein Kinderfahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein weißes Rad der Marke Bulls mit orangenen Lenkradgriffen samt Abus-Faltschloss. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Seit einem Einkauf am Freitagmittag vermisst eine 59-jährige Mendenerin ihre Geldbörse. Sie wechselte am Mittag von dem Discounter in ein anderes Geschäft. Dort bemerkte sie, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche lag. Kurz darauf erhielt sie eine Nachricht ihrer Bank, wonach versucht wurde, mit ihrer Visa-Karte Geld abzuheben. Das gelang glücklicherweise nicht. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern Ausschau halten nach ihren meist älteren Opfern. Wertsachen sollten deshalb überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Geschichte Diebe fingern auch Geldbörsen aus Jacken- oder Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gelegt werden.

Dreiste Pfanddiebe versuchten am Dienstag vor einer Woche ihr Glück an einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Zwei Männer (19 und 30 Jahre alt) wollten Flaschen im Wert von rund 40 Euro abgeben. Da diese Getränkeflaschen an der Tankstelle nicht verkauft werden und die Mitarbeiter einen Diebstahl vermuteten, verweigerten sie die Annahme. Darauf randalierten die Männer und zerschlugen diverse Glasflaschen auf dem Tankstellengelände, um die Annahme des Pfandes zu erpressen. Die Polizei wurde gerufen. Da der 30-Jährige sehr aggressiv auftrat, forderten die Beamten Verstärkung an. So konnten sie ihm schließlich Handfesseln anlegen. Bei seiner Durchsuchung kamen u.a. ein Schraubendreher sowie eine Gewehrpatrone zu Tage. Er drohte den Tankstellen-Mitarbeitern mit Sachbeschädigungen. Das Leergut stammte, wie die Männer eingestanden, vom Gelände einer Pizzeria in Fröndenberg. Die Männer wurden entlassen. Kurze Zeit später tauchte der 30-Jährige wieder an der Tankstelle auf, beleidigte und bedrohte die Pächter. Trotz eines Hausverbotes verließ er das Gelände nicht, war aber, bevor die Polizei erneut eintraf, doch verschwunden. Die Polizei schrieb gegen den Haupttäter Anzeigen wegen Störung des öffentlichen Friedens, Nötigung, falscher Namensangabe, Diebstahl und Sachbeschädigung, Androhung von Straftaten, Verstoß gegen das Waffengesetz, Hausfriedensbruch und Beleidigung. (cris)

