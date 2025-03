POL-MK: Schuleinbruch

Iserlohn (ots) - Diebstähle aus Fahrzeugen Gestern Abend wurden gegen 22:10 Uhr an der Mendener Straße aus einem Arzneimitteltransporter Medikamente und ein technisches Gerät gestohlen. Der Auslieferer konnte noch einen schlanken Mann von 185-195cm Größe sehen, der mit einer Medikamentenbox davonlief in Richtung Stahlschmiede. Der mit dunklem Pullover und dunkler Weste gekleidete Unbekannte ließ die Medikamente fallen, er konnte in der Nähe nicht mehr aufgefunden ...

