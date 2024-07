Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher öffnet unverschlossene Wohnungstüren

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (18.07.) kam es in der Zeit von 14:35 bis 14:40 Uhr gleich zu zwei Einbrüchen in die Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Arnold-Möllmann-Weg in Büttgen.

Ein Eindringling hatte auf bislang unbekannte Art und Weise die unverschlossenen Wohnungstüren der anwesenden Hausbewohnerinnen geöffnet. In einem Fall hatte der Täter im Wohnzimmer eine Geldbörse erbeutet. Im zweiten Fall war der Unbekannte vor dem Betreten der Wohnung von der Bewohnerin bemerkt worden.

Täterbeschreibung:

- männlich, circa 190 bis 195 Zentimeter groß, dunkles Haar, dunkle Bekleidung, Turnschuhe

Eine Zeugin hatte sich nach dem Bekanntwerden der Taten an ein verdächtiges Pärchen im Treppenhaus erinnert.

Beschreibung:

- männlich, unter 60 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, trug einen komischen Hut - weiblich, unter 60 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, blonde Haare, trug ein Faltenkleid

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell