POL-F: 250419 - 0414 Frankfurt - Ostend: Straßenrennen durch Polizei gestoppt

(yi) In der Nacht von Freitag (18. April 2025) auf Samstag (19. April 2025) kam es auf der Sonnemannstraße zu einem illegalen Straßenrennen zwischen zwei PS-starken Autos. Polizeibeamte stoppten die Raser.

Gegen 00:45 Uhr stellte eine Zivilstreife der Polizei die beiden Fahrzeuge, einen Mercedes GLE63s AMG und einen Mercedes CLS 550, in der Sonnemannstraße fest, da diese mit überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhren. Eine weitere Polizeistreife nahm ebenfalls die extreme Geschwindigkeit beider Fahrzeuge wahr und fuhr diesen nach. Verkehrsbedingt hielten die Temposünder an einer roten Ampel und beschleunigten sodann als diese auf grün sprang. Die beiden Fahrzeuge der Polizei hielten die Raser unter Einschaltung des Blaulichts kurze Zeit später an und unterzogen diese einer Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten beim Mercedes CLS 550 eine unzulässige und zusätzlich manipulierte Abgasanlage fest. Die beiden Fahrer im Alter von 25 und 27 Jahren müssen sich nun unter anderem des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

