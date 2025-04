Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Offenbach: Vermisstensuche nach Franz Wagner

(fg) Wo ist Franz Wagner aus Offenbach am Main? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 81 Jahre alten Vermissten. Herr Wagner wurde zuletzt am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Straße "Nordring" im Bereich der 50er-Hausnummern im Gartenbereich eines dortigen Pflegeheims gesehen. Er ist orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er könnte sich in Frankfurt am Main aufhalten. Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einem dunklen Langarmhemd, einer blauen Jeans und braunen Schuhen bekleidet. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Franz Wagner geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist hier einsehbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6015496

