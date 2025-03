POL-PDMZ: Versicherungswechsel - Neue Farbe für den Roller

Mainz-Altstadt (ots) - Am Freitag, den 07.02.2025, gegen 19 Uhr, findet eine ehrliche Finderin die Geldbörse eines 56-jährigen Mannes aus Kroatien am Theaterparkhaus in der Mainzer Innenstad. In der Geldbörse befinden sich neben diverser Dokumente und Debitkarten auch 1200EUR Bargeld. Die 38-jährige Wormserin begibt sich mit dem Geldbeutel zur nahegelegenen Polizeiinspektion Mainz 1, um den wertvollen Fund abzugeben. ...

