Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Mann stand auf Hausdach und griff Polizeibeamten an

Mainz (ots)

Die Polizeiinspektion Mainz 3 erhielt am 21.02.2025 gegen 17:00 Uhr die Information, dass eine männliche Person auf einem Hausdach stehe und herumschreien würde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am gemeldeten Anwesen keine Person feststellen. Im Nahbereich fiel den Beamten eine männliche Person auf, welche auf die gemeldete Personenbeschreibung passte. Der 35-jährige Mainzer befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass dieser einer Mainzer Klinik vorgestellt werden sollte. Auf der Fahrt in die Klinik werte sich der Mann körperlich gegen die Maßnahme, sodass mittels hinzugerufenen Polizeikräften der Mann fixiert werden musste. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Dem 35-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

