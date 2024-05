Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Motorradunfall auf der A33 bei Bielefeld

Bielefeld (ots)

NT/BAB 33/ Bielefeld-Senne - Am späten Abend des Maifeiertages wurden die Polizei und Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gerufen. Verkehrsteilnehmer meldeten ein verunfalltes Motorrad auf der A33, Richtungsfahrbahn Osnabrück in Höher der Anschlussstelle Bielefeld-Senne. Weitere Verkehrsteilnehmer meldeten einen verletzten Motorradfahrer, welcher auf gleicher Höhe, jedoch auf der Richtungsfahrbahn Brilon lag. Der 19-jährige Kradfahrer war nach bisherigen Erkenntnissen mit seiner Suzuki auf der Fahrbahn in Richtung Osnabrück unterwegs und geriet dort aus bislang unbekannter Ursache gegen die linksseitige Betonschutzwand. Nach aktuellem Ermittlungsstand war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Bielefelder wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und in eine nahegelegene Klinik verbracht. Das Motorrad wird sichergestellt, nachdem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Köln die Spurensicherung vor Ort abgeschlossen hat. Die Auffahrt der Anschlussstelle Bielefeld-Senne Richtung Osnabrück sowie der rechte Fahrstreifen wurden gesperrt. Auf der Richtungsfahrbahn Brilon wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam bisher zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell