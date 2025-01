Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Sachschaden, aufgrund Rotlichtverstoß

55120 Mainz, Erzbergerstraße/Obere Kreuzstraße (ots)

Am Donnerstag, dem 30.01.2025, kam es um 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws im Kreuzungsbereich "Erzbergerstraße/Obere Kreuzstraße". Der weiße Renault Scenic befuhr die "Erzbergerstraße" und bog nach links in Richtung "An der Krimm" ab. Der graue Opel Corsa kam aus Richtung "Obere Kreuzstraße" und fuhr über die Kreuzung in Richtung "An der Krimm". Aufgrund unterschiedlich geschalteter Rotlichtphasen ist davon auszugehen, dass einer der Verkehrsunfallbeteiligten das Rotlicht missachtete. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich und werden darum gebeten sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen zu geben. Im Rahmen des Unfallgeschehens kam es zu einem Sachschaden von ca. 5000EUR. Verletzt wurde niemand.

Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131-6534250 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell